Nigeris rööviti Saksa abitöötaja

Ametnik kinnitas AFP uudisteagentuurile, et valitsusvälise organisatsiooni Help töötaja on röövitud. «Saksamaa kodakondsusega isik rööviti umbes 30 kilomeetri kaugusel Ayoroust ajal, mil ta naasis piirkonna põhjaosast,» ütles Jando Rhichi Algaher.