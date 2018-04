Kas Venemaa suudaks USA raketid alla tulistada?

Teadur selgitas, et viimased kaks süsteemi S-400 ja Pantsir on Venemaa poolt Süüriasse viidud. Tema sõnul tuleks tiibrakettide hävitamiseks esmalt need tuvastada ja seejärel oleks võimalik piisavalt lähedal paiknevate raketisüsteemide abil need hävitada. Samas oleks teaduri hinnangul Venemaa piiratud kohaloleku tõttu Süürias selline ülesanne raske.