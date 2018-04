Austraalias kadus Rahvaste Ühenduse mängudelt 13 Aafrika sportlast

Gold Coastis toimuvatelt mängudelt on haihtunud Rwanda ja Uganda sportlased, otsitakse ka kahte võistlejat Sierra Leonest. «Loomulikult otsime me väga põhjalikult,» ütles Rahvaste Ühenduse mängude liidu tegevjuht David Grevemberg.

Grevemberg ütles, et nende otsinguid jätkatakse, aga kõige tähtsam on sportlaste heaolu. Austraalia siseminister Peter Dutton on hoiatanud, et sportlased saadetakse sunniviisil kodumaale tagasi, kui nad üritavad viisarežiimi rikkuda.