Keemiarelvade valvekoer kinnitas Novitšoki kasutamist Skripalide ründamiseks

Samas ei maini OPCW oma uurimiskokkuvõttes Novitšokki nimepidi. Aine täpne nimi ja selle struktuur tuuakse välja salastatud raportis, mis edastatakse keemiarelvade keelustamise konventsiooni allkirjastanud riikidele.

«OPWC spetsiaalsetes laborites tehtud analüüside tulemused OPWC meeskonna kogutud keskkonna- ja biomeditsiinilistest proovidest kinnitavad Suurbritannia leide mürgise kemikaali osas, mida kasutati Salisburys ja mis vigastas tõsiselt kolme inimest,» seisab organisatsiooni raportis.

Sergei Skripal. FOTO: YURI SENATOROV/AFP/Scanpix

Ühendus lisas, et kasutatud mürgine kemikaal oli väga kõrge puhtusastmega. OPWC hoidus aga oma raportis spekulatsioonidest selle osas, kes võis olla rünnaku taga.

Organisatsioon töötas sõltumatult Briti võimudest läbi proovid, mis olid võetud Sergei ja Julia Skripalilt ning samuti mürgitusega haiglasse sattunud politseinikult Nick Baileylt. OPWC eksperdid uurisid Sergei Skripali ja tema tütre Julia mürgitamist Briti valitsuse palvel. Uurimismeeskond käis andmeid kogumas 19. märtsil, 16 päeva pärast rünnakut.

Briti välisminister Boris Johnson ütles, et kasutatud mürgi osas ei saa kahtlusi olla. Minister jätkas: «Pole ühtegi alternatiivset selgitust sellele, kes vastutav oli. Vaid Venemaal on vahendid, motiiv ja taust.»

Raporti avaldamise järel kutsus Suurbritannia kokku OPCW täitevnõukogu. «Nüüdsest töötame me koos partneritega väsimatult selle nimel, et aidata välja juurida seesuguste relvade groteskne kasutamine, ja me kutsusime järgmiseks kolmapäevaks kokku OPCW täitevnõukogu, et arutada edasisi samme,» sõnas Johnson.

Praeguseks on Julia Skripal haiglast välja saanud. Kuigi tema asukoht on teadmata, siis naise sõnul toetavad teda Briti politseinikud, kes uurimise kohta informatsiooni jagavad. Väljaande The Sun andmetel on Julia toimetatud ühe Suurbritannia sõjaväebaasi hospidali, kus teda valvatakse, et vältida uut tapmiskatset.

Julia Skripal. FOTO: Handout/Reuters/Scanpix

Eile teatas Julia, et lükkas tagasi Venemaa suursaatkonna abipakkumise. Tema sõnul oli Venemaa saatkond talle abi pakkunud ja edastanud kontaktid, kellega soovi korral ühendust võtta. Naise sõnul ei soovi ta hetkel Venemaa abi.

Suurbritannia ja lääneriigid on veendunud, et Skripalide mürgitamise taga oli Venemaa ja rünnakuks kasutati närvimürki Novitšok. Venelased on omakorda väiteid eitanud. Pärast rünnakut vallandus tõsine diplomaatiline konflikt ja mitmed lääneriigid otsustasid vastusammuna välja saata Venemaa diplomaate.