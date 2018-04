Macron: vastus Süüriale tuleb meile sobival ajal

«Meil on tõendeid, et kasutati keemiarelva, vähemasti kloori, ja et seda kasutas Bashar al-Assadi režiim,» ütles Macron usutluses telekanalile TF1. President lisas, et vastus tuleb «meile sobival ajal, kui me otsustame, et see on kõige kasulikum ja tõhusam».

Macron on varasemalt öelnud, et võimalik rünnak oleks suunatud Süüria keemiarelvavarude suunas.

Arvatakse, et lääneriigid valmistuvad ette raketirünnakut Süüria režiimi vastu, mis oleks vastuseks laupäevasele Douma keemiarünnakule. Lääneriigid on veendunud, et rünnaku eest oli vastutav Süüria ja nende liitlane Venemaa.

Kremli pressisekretär Dmitri Peskov soovitas lääneriikidel hoiduda sammudest, mis võivad Süürias viia pingete eskaleerumiseni.

USA president Donald Trump on viimastel päevadel saatnud vastandlikke signaale. Eile teatas Trump, et raketid on tulekul ja Venemaa peaks end valmis panema. Täna sõnas president, et ta pole kunagi öelnud aega, millal rünnak toimuma saab.

Täna võttis Süüria teemal sõna ka Saksamaa liidukantsler Angela Merkel. Tema sõnul on ilmselge, et Süüria ei vabanenud oma keemiarelvadest. «Me peame nüüd tunnistama, et ilmselgelt ei viidud hävitamist lõpule,» sõnas kantsler.