Islamistid: lahkusime Doumast keemiarünnaku tõttu

«Loomulikult oli keemiarünnak see, mis tõukas meid nõustuma Doumast lahkumisega,» lausus Yasser Dalwan.

Sellega tunnistas Jaish al-Islam esmakordselt avalikult, et rühmitus sõlmis Doumast lahkumiseks vastaspoolega leppe. Dawani sõnul pole kogu rühmituse juhtkond Doumast ära läinud ja lahkumisprotsess veel käib.

Päästjate sõnul suri laupäeval vähemalt 40 inimest, kelle sümptomid vastasid kokkupuutele keemiarelvaga. Muu hulgas olid neil hingamisraskused, luitunud nahk ja vahused suunurgad. Ida-Ghoutas asuv Douma oli Jaish al-Islami kontrolli all.

Mitmed lääneriigid tõotasid vastata keemiarünnakule jõuliselt. Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni sõnul on tal tõendid, et rünnaku taga on Süüria valitsus. Damaskus ja Moskva eitavad süüdistust. Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioon (OPCW) lubas Doumasse saata uurimismeeskonna.