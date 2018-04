Trump astus Süüria küsimuses sammu tagasi

«Ma pole kunagi öelnud, millal rünnak Süüriale toimub. See võib olla väga varsti või mitte nii väga varsti! Igal juhul on Ameerika Ühendriigid minu administratsiooni juhtimisel teinud väga head tööd vabanemaks ISISest piirkonnas. Kuhu jääb «Aitäh, Ameerika!»?» postitas Trump eile Twitterisse.

Kui USA president peaks siiski andma käsu teha teoks oma kolmapäevane ähvardus rünnata sihtmärke Süürias, siis USA sõjavägi on selleks valmis. Kaks USA mereväe sõjalaeva, mis on varustatud Tomahawk-tüüpi tiibrakettidega, on positsioonidel ja valmis tegutsema. Lisaks võib USA-l olla Süüria ranniku lähistel allveelaevu, millelt on võimalik samuti Süüria pihta rakette tulistada.