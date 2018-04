Reamees Ryani päästmine

Reamees Ryanist siin küll juttu pole, Paul Ryan on USA poliitikas kindral, esindajatekoja spiikrina riigi võimupüramiidi kolmas mees. Ja päästa on otsustanud ta iseennast ja praegusel Trumpi ajastul enda tõelise konservatiivi mainet pealetungiva äärmusliku «Ameerika ennekõike»-populismi eest.

Ryan lubas eile, et pühendab kogu kevade ja eeloleva suve vabariiklaste valimiskampaaniale ning osaleb jätkuvalt Ameerika suurpoliitikas üliolulistel kampaaniaraha kogumise üritustel. Ent nagu Washingtonis ikka, võib Ryan küll pingutada, aga kuna ta on mineja mees, vaadatakse juba üle ta õla, püüdes ennustada, kes tema järel vabariiklaste vägesid juhtima hakkab ja milline on uue liidri agenda.