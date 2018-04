Eesti suursaadik NATOS intervjuus Postimehele: igalt tippkohtumiselt ei saa pataljoni oodata

Esiteks, et NATO on ühtne – see on asi, mida teatud riigid üritavad lõhkuda. Ja siis ka seda, et NATO on ka võimeline uuenema ja tugevamaks muutuma, kohandumine toimub. Seal on palju bürokraatlikke ja tehnilisi aspekte, aga põhimõtteliselt on see üritus mõeldud näitama, et NATO taipab, mis toimub, ja on valmis ohtudele reageerima.