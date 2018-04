Rootsi Akadeemiast lahkus skandaaliga seoses veel kaks liiget

Skandaal puudutab mõjuka kultuuritegelase Jean-Claude Arnaulti juhitud kultuurikeskus Forumit. Frostenson on Arnaulti abikaasa.

Eelmisel nädalal lahkusid ametist Rootsi Akadeemia kolm liiget ehk Peter Englund, Klas Östergren ja Kjell Espmark.

Rootsi kuningas Carl XVI Gustav ütles kolmapäeval, et Rootsi Akadeemia liikmete lahkumine võib "tõsiselt kahjustada" selle "tähtsat tööd".

Rootsi peaminister Stefan Löfven avaldas neljapäeval kriisi osas samuti arvamust.

"Akadeemia enda ülesanne on usu ja usaldusväräsuse taastamine institutsiooni suhtes," märkis peaminister, kes lisas, et tegemist on olulise asjaga kogu Rootsile.

Rootsi ajakirjanduse andmetel on Frostensoni abikaasa Stockholmi kultuurikeskuse Prantsusmaal sündinud direktor Jean-Claude Arnault, keda Rootsi Akadeemia ei lubanud detsembris Nobeli banketile pärast seda, kui ajaleht Dagens Nyheter avaldas 18 naise väited, et mees on neid rünnanud või vägistanud.

Rootsi kuningas on Rootsi Akadeemia patroon ja akadeemial on vaja tema heakskiitu salajase hääletuse tulemustele enne laureaadi väljakuulutamist. Akadeemia liikmed määratakse ametisse eluks ajaks ja tagasiastumised on väga haruldased. Kuninga sõnul kaalub ta viimaste tagasiastumiste valguses uusi reegleid akadeemiast lahkumise kohta.