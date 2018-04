Maailma parimaks pressifotoks tunnistati pilt Venezuela meeleavaldajast

Foto on pildistatud Venezuela pealinnas Caracasis aset leidnud vägivaldsete protestide ajal ning sellel jookseb gaasimaskis ja põlema süttinud riietega meeleavaldaja mööda tänavat.

Auhindu jagati Amsterdamis. Võistlust on korraldatud 1955. aastast alates ja see on nüüdseks maailma kõige hinnatum ja ühtlasi suurim pressifotovõistlus.