SUUR GALERII: Vaata, millised on maailma parimad pressifotod

Maailma pressifoto konkurss (World Press Photo Contest) tunnustab aasta parima pildi tiitliga fotograafi, kelle visuaalne loomingulisus ja oskused on aidanud tal jäädvustada foto, mis kujutab viimasel aastal aset leidnud suure ajakirjandusliku väärusega sündmust või teemat.

Magdalena Herrera juhitud žürii otsustas tänavu auhinna anda Ronaldo Schemidti pildile «Venezuela kriis», mis võitis esikoha ka uudisfoto kategoorias.

Maailma parim pressifoto. FOTO: RONALDO SCHEMIDT/REUTERS/Scanpix

Fotol on kujutatud leekides José Víctor Salazar Balzat (28), kui Venezuela pealinnas Caracases toimunud meeleavaldus president Nicolás Maduro vastu kasvas vägivaldseteks kokkupõrgeteks märulipolitseiga. Noormees süttis põlema, kui tema lähedal plahvatas mootorratta bensiinipaak. Ta sai esimese ja teise astme põletushaavu, kuid pääses siiski eluga.

1971. aastal sündinud Schemidt on Agence France-Press’i kutseline fotograaf põhitöökohaga Mehhikos.

Žürii esimehe ja Geo France’i fotodirektori Magdalena Herrera sõnul peab aasta parim pressifoto kõnelema sündmusest, mis on piisavalt tähtis. «Samuti peab see tõstatama küsimusi, haarama tähelepanu ja andma ühe vaatepunkti sellest, mis juhtus maailmas aasta jooksul,» lisas ta.

Selle aasta võidutööd kirjeldas Herrera nii: «See on klassikaline foto, aga selles on energia ja dünaamika, mis haarab hetkega kaasa. Värvid, liikumine, väga hea kompositsioon, selles on tugevust. See tekitas minus silmapilkselt emotsiooni.»

Samuti žüriisse kuulunud ajakirja National Geographic fotograafiadirektori asetäitja Whitney C. Johnson nimetas Schemidti pilti sümboolseks. «Mehel on mask näo ees. Temast on saanud keegi, kes ei esinda mitte vaid ennast ega ennast leekides, vaid ideed põlevast Venezuelast.»

Agence France-Press’i Türgi juhtivfotograaf Bülent Kiliç, kes samuti žüriis töid hindas, tõi välja ühe võidupildi detaili: «Seal on seinal püstoli kujutis. Selle juures kiri «paz». See tähendab rahu. Seegi muudab pildi tugevaks.»

Aasta pressifoto tiitlile kandideerisid veel (tähestikulises järjekorras): «Rohingja kriis» – Patrick Brown (Austraalia, Panos Pictures, pildistatud Unicefi jaoks) «Boko Haram kinnitas nende külge enesetapupommid. Kuidagi jäid need teismelised tüdrukud aga ellu. Aisha, 14-aastane.» – Adam Ferguson (Austraalia, pildistatud The New York Timesi jaoks) «Tunnistajana Londoni südames toimunud rünnaku vahetutele tagajärgedele» – Toby Melville (Suurbritannia, Reuters) «Lahing Mosuli pärast. Abi ootamas» – Ivor Prickett (Iirimaa, pildistatud The New York Timesi jaoks) «Lahing Mosuli pärast. Iraagi eriüksuse sõdurid hoolitsevad väikese poisi eest» – Ivor Prickett (Iirimaa, pildistatud The New York Timesi jaoks)

Kokku esitas 2018. aasta maailma pressifoto konkursile oma töid 4548 fotograafi 125 riigist. Üheskoos saatsid nad konkursile 73 044 fotot. Kaheksas eri kategoorias sai auhindu 42 fotograafi 22 riigist. Sõltumatu ja rahvusvaheliselt tunnustatud asjatundjatest koosnev žürii hindas töid teadmata, kelle pilti nad vaatavad.

Aasta pressifoto autor saab auhinnarahana 10 000 eurot. Lisaks on Canon pannud talle välja valiku fototehnikat.

Konkursil auhindu võitnud tööd pannakse välja näitusel, mis jõuab aasta kestel kokku 100 linna 45 riigis ja mida näeb maailmas enam kui neli miljonit inimest. Esimesena saab näitust alates tänasest vaadata Amsterdami De Nieuwe Kerki kirikus.

Tänavu saab maailma pressifoto näitust esimest korda näha ka Tallinnas, et tähistada nii Eesti riigi 100. sünnipäeva. Maailma pressifoto näitus on eeloleval suvel avatud Balti jaama ootepaviljonis alates 20. juunist kuni 9. augustini.