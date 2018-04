Venemaa: USA õhurünnakud võivad sõja algatada

«Esmane prioriteet on sõjaohu vältimine,» sõnas Venemaa suursaadik ÜRO juures, Vassili Nebenzja. Ta süüdistas Washingtoni rahvusvahelise rahuga riskimises ja nimetas olukorda väga ohtlikuks.

Vassili Nebenzja. FOTO: Julie Jacobson/AP/Scanpix

Arvatakse, et lääneriigid valmistavad ette rünnakut Süüria vastu. Venemaa, kes toetab konfliktis Süüria diktaator Bashar al-Assadit, on rünnakule tõsiselt vastu. Kui tal paluti täpsustada, kas ta peab silmas sõda USA ja Venemaa vahel, siis ütles saadik: «Me ei saa kahjuks välistada ühtegi võimalust.» Tema sõnul on tõsine oht, et Süüria konflikt eskaleerub.

Kõrged Venemaa ametnikud on korduvalt hoiatanud, et Venemaa kavatseb USA raketid alla tulistada. Samuti on öeldud, et Venemaa sõdurite ohustamise korral võetakse sihikule USA sõjaline taristu.

Valge Maja teatas, et praegusel hetkel hinnatakse luureandmeid ja liitlastega arutatakse võimalusi vasturünnakuks. Laupäeval lähevad Süüriasse Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) eksperdid, kes Douma rünnaku toimumiskohas uurimist alustavad.

Opositsiooniaktivistide, päästetöötajate ja meedikute sõnul hukkusid arvatavas keemiarünnakus kümned inimesed. Diktaator al-Assadi valitsus on eitanud seost rünnakuga ja väitnud, et süüdistused on fabritseeritud.

Bashar al-Assad (vasakul) ja Vladimir Putin. FOTO: Sputnik Photo Agency/REUTERS/Scanpix

Rahvusvahelise õiguse rikkumisi dokumenteeriv VDC teatas, et ohvritel olid keemiarünnakule vastavad tunnused. Eile teatasid USA ametnikud, et ohvritelt võetud proovidest leiti kloori ja närvimürgi jälgi.

Ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron väitis, et tal on tõendeid selle kohta, et tsiviilisikute ründamise taga oli Süüria režiim.

Suurbritannia valitsus jõudis järeldusele, et al-Assadi seotus keemiarünnakuga on väga tõenäoline ning selline käitumine ei tohi vastuseta jääda. Eile õhtul Suurbritannia peaministri Theresa May ja USA president Donald Trumpi vahel peetud telefonikõnes nõustusid kaks liidrit, et keemiarelva kasutamine ei tohi jääda vastuseta ning lepiti kokku tiheda koostöö jätkamise osas.

Trump on olnud tihedas suhtluses May ja Macroniga, et vastumeetmete osas kokkuleppele jõuda. Kolmapäeval teatas USA president, et raketid on tulekul ja Venemaa peaks nendeks valmistuma. Eile väitis Trump, et pole kunagi rääkinud sellest, millal rünnak toimuma saab. President lisas, et rünnak võib toimuda varsti, aga ei pruugi ka üldse aset leida.