Kadõrov: Putini ametiaega tuleb pikendada

«Kuni praegune president on tervise juures, ei tohi me muu riigipea peale mõelda. Vaat selline on mu isiklik arvamus ja ma ei muuda seda. Praegu ei ole muud võimalust kui Putin,» ütes Kadõrov Interfaxile.

«Seepärast arvan, et me võiks võtta vastu otsuse riigipea volituste pikendamise kohta selliselt, et ei pruugiks piirduda kahe ametiajaga. Miks Hiina saab, Saksamaa saab (Hiinas võeti hiljuti vastu otsus mitte piirata presidendi ametiaega kahega, Saksamaal asus Angela Merkel neljandat korda kantsleriametisse), meie aga mitte?!» küsis Tšetšeenia liider.

«Kui rahva huvides on vaja, miks me ei saa teha muudatust? Ütlen enda kohta üldse: Me ei pea isegi Putinilt endalt küsima! Rahvas, föderatsiooninõukogu, riigiduuma, muud riigiasutised peavad algatama ja võtma vastu sellise otsuse, koguma allkirjad ja panema rahvahääletusele,» ütles Kadõrov, kes on kindel, et lõpptulemusena toetataks sellist ideed.

Putin vannutatakse 7. mail presidendiks neljandaks ametiajaks, mis kestab 2024. aasta maini.