Venelased ei nõustu Kremliga: oligarhid on endiselt alles

94 protsenti vastanutest ütles, et Venemaal on endiselt oligarhid alles ning 44 protsenti väitis, et need inimesed on vastutavad pigem halbade asjade eest. 36 protsendi hinnangul teevad oligarhid nii head kui ka halba ja kõigest üheksa protsenti väitis, et oligarhid on pigem head inimesed.