Kalurid leidsid Kreeka hävituslenduri surnukeha

Egeuse mere Skyrose saare linnapea Miltos Hatziyiannakis ütles riiklikule telejaamale ERT, et kalurid leidsid piloodi surnukeha ja mõned lennukirusud eile õhtul.

Lennuki allakukkumise põhjus ei ole teada. Hatziyiannakise sõnul näitab surnukeha seisund, et piloot ei jõudnud allakukkumisele reageerida.

Varem sel nädalal tegid Kreeka sõdurid hoiatuslaske Türgi helikopteri suunas, kui see lähenes Egeuse mere kaguosas Kreeka piiril asuvale Ro saarele.

Ateenat pahandab, et Türgi võimud ei ole edastanud neile süüdistuse üksikasju ega tõendeid, mille alusel see esitati. Türgi riikliku uudisteagentuuri Anadolu teatel esitati sõduritele süüdistus sõjalise spionaaži katses ning keelatud sõjaväetsooni sisenemises.

Türgi samm võib olla seotud asjaoluga, et Kreeka on keeldunud välja andmast kaheksat Türgi sõjaväelast, kes pärast 2016. aasta riigipöördekatset naaberriiki põgenesid. Kreeka ülemkohus leiab, et sõjaväelasi ei saa välja anda, sest kodumaal ei oleks neile tagatud õiglane kohtumõistmine.