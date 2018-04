Kõrge Ukraina ametnik: Venemaa koondab Ukraina piirile suurt maaväge

«Mis on Vene kindralstaabi strateegias põhimõtteliselt muutunud? Ukraina piirile paigutatud kaks väekorpust on mõeldud katteks ja ajavõitmiseks põhijõudude laialipaigutamisele,» ütles Turtšõnov Kiievi julgeolekufoorumil.

Ta märkis, et Donetski suunal ohustab Ukrainat Venemaa kaheksas armee ja üks selle diviis on juba lahinguvalmis. Turtšõnovi sõnul on tegu väega, mis sobib laiahaardeliseks kasutamiseks ja suure maismaasõja pidamiseks.