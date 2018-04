Kohviisu võtab silme eest mustaks? Siis on Bangkoki uus «surma teadvustamise kohvik» just õige koht, mida külastada. Tegu on budistliku versiooniga teemakohvikute hullusest, kus külastajad peavad silmitsi seisma omaenda surelikkusega, et nii elu täisväärtuslikumaks muuta.