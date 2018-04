USA ja liitlased koondavad Süüria lähedale võimsa löögirusika

USA koondab Vahemerele ja Pärsia lahe piirkonda 12 alust, neist kaks on allveelaevad. Selline vägede koondamine annab president Donald Trumpile võimaluse korraldada Süüria diktaator Bashar al-Assadi vastu vajaduse korral ka pikem sõjaline operatsioon. Timesi hinnangul on USA ja liitlaste vasturünnakut Süüriale oodata mõne päeva jooksul.

Praeguseks hetkeks on löögiulatuses juba alus USS Donald Cook, mis on varustatud kuni 60 Tomahawk tiibraketiga. Läheduses on veel kolm hävituslaeva 400 Tomahawkiga ja kaks allveelaeva ning USA Virginia osariigist on teele asunud lennukikandja USS Harry S. Truman koos viie sõjalaevaga, millel on võimekus teele saata kuni 300 Tomahawk raketti.

USS Donald Cook. FOTO: Handout/Reuters/Scanpix

Tõenäoliselt on USAst teele asunud alused Süüria lähedal lahinguvalmiduses järgmise nädala lõpuks. Missouri osariigi baasist saadetakse juurde ka tuumapommitajad B-2.

Brittidel on kasutada Küprosel asuvas Briti õhuväebaasis paiknevad kaheksa Tornado GR4 hävitajat. Küprosel asuvas baasis ollakse väidetavalt Venemaa vasturünnakuks valmis. Baasi peaksid kaitsma kuus Typhoon hävitajat, mis on varustatud õhk-õhk-tüüpi rakettidega. Lisaks õhuvõimekusele on läheduses kaks tiibraketivõimekusega Suurbritannia allveelaeva ning hävituslaev HMS Duncan. Prantsusmaa saadab appi hävituslennukid Rafale.

Tornado GR4. FOTO: Nick Ansell/PA Wire/PA Images/Scanpix

Timesi teatel on Venemaa liigutanud oma allveelaevavastased lennukid Lääne-Süürias asuvasse Venemaa õhuväebaasi. Põhjuseks on väidetavalt löögiulatusse saabunud Suurbritannia kuningliku mereväe ründeallveelaevad, mis on varustatud tiibrakettidega. Samuti on valmisolekus Venemaa raketisüsteemid S-400. Kinnitamata andmetel on süsteem paigutatud ka Damaskuses asuva al-Assadi presidendipalee lähedusse.

Timesi allikate sõnul mängib Suurbritannia ja selle liitlaste ründeoperatsiooni juures rolli ka kübervõimekus, mida plaanitakse kasutada Venemaa ja Süüria õhutõrjeradarite vastu.

USA kasutas Süüria ründamiseks hävituslaevasid ka eelmisel aastal. Business Insideri sõnul ootavad eksperdid seekord isegi võimsamat rünnakut. Venemaa on aga hoiatanud, et alla tulistatakse Süüria poole lastud raketid ja põhja lastakse laevad, millelt raketid teele saadetakse.

S-400 raketisüsteemid Süürias. FOTO: Paul Gypteau/AFP/Scanpix

Lähis-Ida analüütik Ryan Bohl ütles Business Insiderile, et kui USS Trumani juhitav grupp kohale jõuab, suudaks USA Vahemere idaosas konventsionaalses lahingutegevuses kindlasti Venemaa alistada.

Kui USA ja Venemaa vahel peaks konflikt puhkema, siis tähendaks see kahe tuumarelvadega varustatud suurriigi esmakordset sõjalist vastasseisu.

Infosõda on praeguseks hetkeks täies hoos. Venemaa välisminister Sergei Lavrov väitis täna, et arvatavale keemiarünnakule aitas kaasa ühe riigi salateenistus. Varasemalt on Venemaa esine toonud erinevad teooriad, näiteks süüdistati rünnaku lavastamises vabatahtliku organisatsiooni Valged Kiivrid aktiviste.