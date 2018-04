Briti nõunik: Venemaa luuras Skripalide järele vähemalt viis aastat

«2000. aastatel viis Venemaa läbi programmi, et katsetada keemiarelvade transporti ja õpetada eriüksuslasi neid kasutama. See programm sisaldas uuringuid närvimürkide kohaletoimetamise kohta, muuhulgas katsetati ukselinkidele määrimist. Viimasel aastakümnel on Venemaa varunud sama programmi raames väikese koguse Novitšokki,» kirjutas Sedwill.

«Venemaa keemiarelvaprogramm jätkus pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist. 1993. aastaks oli Venemaa allkirjastanud keemiarelvade konventsiooni, kuid tõenäoliselt said mõned Novitšoki tüübid (riikliku) kasutusloa, et neid Vene sõjaväes kasutada,» lisas ta.

«Venemaa ei märkinud keemiarelvakonventsioonis Novitšokkide omamist. Peale konventsiooni ratifitseerimist jätkas Venemaa Novitšoki arendamist. President Putin oli Vene keemiarelvaprogrammiga lähedalt seotud. On ülimalt ebatõenäoline, et teised endised Nõukogude liidumaad iseseisvudes keemiarelvaprogramme jätkasid. On vähe tõenäoline, et Novitšokki võis valmistada ja kohale toimetada riigiväline agent (nt kriminaalne või terroristlik ühendus),» märkis Sedwill.