Vene sõjavägi süüdistab Douma keemiarünnakus Londonit

ÜRO sõjakuritegude uurijad rõhutasid täna avalduses, et Douma keemiarünnaku uurimisel on asitõendite säilitamine kriitilise tähtsusega.

«Meil on ümberlükkamatuid tõendeid sellest, et see oli järjekordne lavastatud sündmus ja sellega olid seotud ühe teatud riigi salateenistused, mis püüab praegu olla venevastase kampaania esirinnas,» väitis Lavrov Moskvas antud pressikonverentsil.

Lääneriigid süüdistavad rünnakus Bashar al-Assadi režiimi, Süüria ja Venemaa on seda kategooriliselt eitanud. Prantsusmaa ja Saksamaa on teatanud, et neil on tõendeid, mis kinnitavad Süüria režiimi seotust rünnakuga.