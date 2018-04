Rootsis põgenes migratsiooniameti kinnipidamiskeskusest 14 inimest

Kesköö paiku avastas keskuse töötaja, et arvutiruumis oli üks aken lõhutud. Pärast kinnipeetavate üle lugemist selgus, et 14 inimest oli puudu, teatas Rootsi migratsiooniamet.

Kålleredi kinnipidamiskeskus on üks suuremaid Rootsis, kus enne öist põgenemist viibis 65 inimest, neist suurem osa asüülitaotlejad, kes on saanud oma elamisloapalvele eitava vastuse ning kelle puhul kahtlustatakse, et vabadusse jäädes võivad nad üritada väljasaatmist vältida.