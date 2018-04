Venemaa kavatseb uuesti Läänemerel Läti lähistel rakette tulistada

Moskva teavitas Läti tsiviillennundusametit, et Vene merevägi kavatseb korraldada rakettide tulistamise 19. aprillil kella 11.00-st kuni 23.00-ni.

Galkinsi sõnul palus Venemaa, et Läti sulgeks17.-19. aprillini õhuruumi 20 kilomeetri kõrgusel ja 40 kilomeetri kaugusel Läti rannikust.

Läti kaitseministeerium on seisukohal, et sellised raketikatsetused Läti territoriaalvete lähistel on provokatiivsed, ning väljendas muret Venemaa suutlikkuse üle rakettide tulistamist turvaliselt läbi viia.