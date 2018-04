May ja Macron lubasid teha tihedat koostööd Douma keemiarünnaku suhtes

"Nad leppisid kokku, et teevad tihedat koostööd rahvusvahelise reageeringu osas," lisas ta.

USA välisministeerium teatas reedel, et Washingtonil on tõestus selle kohta, et Süüria presidendi Bashar al-Assadi režiim korraldas 7. aprillil Doumas keemiarünnaku.