OTSEBLOGI JA GALERII: USA ründas liitlastega Süüria sõjaväerajatisi

Süüria riigitelevisioon nimetas rünnakuid rahvusvahelise õiguse jõhkraks rikkumiseks. Süüria valitsus on korduvalt eitanud keelatud relvade kasutamist.

Trump teatas reede õhtul kohaliku aja järgi Valgest Majast, et kolm liitlast käivitasid operatsiooni Süüria presidendi Assadi karistamiseks. Presidendi sõnul on nende rünnakute eesmärk «luua tugev heidutus" keemiarelva kasutamise vastu».

USA kaitseminister James Mattis kinnitas, et esialgu ei ole andmeid Ühendriikide kaotuste kohta rünnakute käigus.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron märkis, et operatsioon on piiratud ulatusega ja selle eesmärk on kärpida Süüria võimet keemiarelva toota. Ta ei täpsustanud, mis relvi operatsioonis kasutati ja millised objektid sihikule võeti.