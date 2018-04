Läti: ähvardused ida-lääne konfliktist seoses Süüriaga on infosõda

Rinkēvičs märkis, et keegi ei ole tühistanud diplomaatiat ega poliitikat.

Ta ei usu, et olukord eskaleeruks dramaatiliselt tõeliseks sõjaliseks konfliktiks, kuid tulevikus on oodata palju karme sõnu ja retoorikat. Ähvardused Kolmanda maailmasõja puhkemisest on tema sõnul osa infosõjast.

Asjaolu, et Venemaa pani veto ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile uurimise läbiviimisest tähendab, et midagi on varjata ning Süüria, Venemaa ja Iraan peaksid võtma selle eest vastutuse.

Läti on seisukohal, et USA, Prantsusmaa ja Suurbritannia raketilöögid Süüria sõjalistele objektidele olid kohane vastus Süüria keemiarünnakule tsiviilelanikkonna vastu.