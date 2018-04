Saksamaa on sõlmimas lepingut relvavõimekusega drooni ostmiseks

Leping, mille maksumus on ligi 900 miljonit eurot ning mis sisaldab ka väljaõppe- ja ülalpidamiskulusid, on olnud poliitiliselt tundlik teema seoses kartustega, et lahingdroonide omamine võib Saksamaa välismaises sõjategevuses osalemise tõenäosust suurendada.