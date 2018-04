Myanmari naasis esimene põgenikest rohingjade pere

"Me oleme tagasi toonud viieliikmelise perekonna ja paigutanud Taungpyoletwei linna repatrieerimislaagrisse," kirjutati valitsuse informatsiooniteenistuse Facebooki küljel.

ÜRO Julgeolekunõukogu delegatsioon külastab sel kuul Myanmari ja Bangladeshi, et saada vahetut teavet rohingjade põgenikekriisi mõju kohta. ÜRO Julgeolekunõukogu on nõudnud, et rohingjadel lastakse turvaliselt koju naasta