Tuntud geiõiguste eest võitleja ja keskkonnakaitsja David Buckel põletas end eile New Yorgi pargis surnuks, et juhtida tähelepanu fossiilkütuste kasutamisega kaasnevale keskkonnahävingule.

Väljaanne The New York Times teatas, et sai Buckeli jäetud kirjast meilikoopia, milles seisis: «Enamik inimesi hingab nüüdseks fossiilkütuste kasutamise tõttu saastatud õhku ja paljud ka surevad selle tõttu – minu varajane surm fossiilkütuste läbi peegeldab seda, mida me endaga teeme.»