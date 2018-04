Venemaa korraldab Läänemerel uue raketiõppuse

Läti kaitseametkonna pressiesindaja Kaspars Galkins ütles BNS-ile, et Läti relvajõude ei viida Vene raketikatsetuste ajaks kõrgendatud valmisolekusse, kuid kaitsevägi kavatseb neid jälgida.

Galkins ei vastanud küsimusele, kas Läti oleks võimeline mõne kursilt kõrvale kaldunud raketi alla tulistama, öeldes vaid, et turvalisus on sõjaväeõppuse korraldaja vastutus ja et Läti ootab Venemaalt kõigi ohutusnõuete täitmist.