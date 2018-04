Assadi lapsed käisid Krimmis puhkamas

«Lapsed, kes meie juurde tulevad, ei räägi alati, kes nende ema ja isa on. Minu klient on laps,» lausus laagri juhataja Aleksei Kaspržak.

Samas märkis juhataja, et Assadi nime kandvad lapsed tekitasid laagris mõningast huvi. «Viimaks selgus, et nad olid (Bashar al-)Assadi lapsed,» sõnas Kaspržak.

«Arteki» pressiesindaja sõnul külastas 2017. aastal laagrit 44 Süüria last. Pressiteenistus täpsustas, et lapsed puhkavad laagris Venemaa sõjalis-partiootlike organisatsioonide väljastatud lubadega.

Bashar al-Assadil on oma abikaasa Asmaga kolm last: 14-aastane tütar Zeyn Assad, 13-aastane poeg Karim Assad ja 16-aastane poeg Hafez Assad.

Eelmise aasta aprillis teatas Süüria suursaadik Venemaal, et Assadi lapsed on alustanud vene keele õppimist. Ta lisas, et vene keel on saanud Süüria koolides teiseks keeleks.