Terroriekspert: suur osa ISISesse suundunuist sureb seal

Samamoodi nagu passisappa sattumises, võib Prantsusmaal jätkuvalt kindel olla ka selles, et suurtes transpordisõlmedes – lisaks lennujaamadele ka näiteks raudteejaamades – patrullivad päevad läbi automaatidega relvastatud sõdurid. Nemad on seal passikontrollidega umbes samal ajal tekkinud siseriiklikul operatsioonil Sentinelle.

Prantsusmaa on jätkuvalt islamistide sihtmärk number üks ja need ei kao enne, kui see oht pole kadunud, prognoosis Pariisi Terrorianalüüsi Keskuse juht Jean-Charles Brisard intervjuus Postimehele.