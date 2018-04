Steinmeier: kasvav võõrandumine Venemaa ja Lääne vahel teeb muret

Steinmeier nimetas usutluses ajalehele Bild am Sonntag endise Vene-Briti topeltagendi Sergei Skripali mürgitamist närvimürgiga Suurbritannias «väga tõsiseks vahejuhtumiks».

«Aga me peaksime olema samavõrd mures Venemaa ja Lääne suureneva võõrandumise pärast teineteisest, mille tagajärjed lähevad sellest juhtumist palju kaugemale,» ütles endine Saksa välisminister.

Venemaa eitab kategooriliselt seotust Skripali mürgitamisega, milles Suurbritannia ja tema liitlaste hinnangul on süüdi just Moskva. Keemiarünnak Inglismaal Salisburys tõi kaasa diplomaatilise kattevarju all tegutsevate Vene luuretöötajate massilise väljasaatmise enam kui 20 riigist ning seejärel nende riikide diplomaatide väljasaatmise Venemaalt.

Nägelus Lääne sõjalise sekkumise üle Süüria presidendi Bashar al-Assadi režiimi vastu pärast 7. aprilli keemiarünnakut Douma linnas on pingeid veelgi süvendanud.

USA, Prantsusmaa ja Suurbritannia korraldasid laupäeva varahommikul Venemaa hoiatustest hoolimata Süüria keemiarelvarajatistele õhu- ja raketilöökide laine.

Damaskuse liitlasel Venemaal ei õnnestunud laupäeval koguda ÜRO Julgeolekunõukogus piisavat toetust resolutsioonikavandile, mis oleks Süüria-vastase «agressiooni» hukka mõistnud.

Saksa presidendi sõnul on küll õige näidata Venemaale, et tema tegudel on tagajärjed, näiteks Krimmi annekteerimise ja Ukraina konflikti tõttu kehtestatud sanktsioonide näol, kuid «dialoogi hüljata pole võimalik».

Ta hoiatas terve rahva demoniseerimise eest. «Putinist sõltumata ei saa me kuulutada kogu Venemaad, riiki ja selle rahvast, meie vaenlaseks,» lausus Steinmeier ja hoiatas, et selleks on «liiga palju kaalul».

Süüriast rääkides sõnas Saksa riigipea, et olukord seitsmendat aastat sõjas riigis ei parane enne, kui USA president Donald Trump ja Vene president Vladimir Putin teineteisega konstruktiivselt lävima hakkavad ja püüavad läbirääkimistel lahenduseni jõuda.