Hiina välisminister arutas Jaapani kolleegiga kahe riigi tippkohtumisi

Kono ütles läbirääkimiste järel Wangiga, et välisministrite arutelud olid "edasi vaatavad" ja "rahuldust pakkuvad".

Lepiti kokku, et Jaapan võõrustab peaminister Shinzo Abe, Hiina peaministri Li Keqiangi ja Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-ini kolmikkohtumist. Sellise kohtumise järel loodavad Tokyo ja Peking korraldada Abe ja Hiina presidendi Xi Jinpingi vastastikused visiidid, sõnas Kono.

"Me leppisime kokku kahepoolsete suhete parandamises liidrite läbikäimise teel...käsitledes esimese sammuna peaminister Li visiiti kolmepoolsete kõneluste ajal," sõnas Jaapani välisminister.

Ta hoiatas siiski, et "Jaapani-Hiina suhete tõelist paranemist ei ole oodata ilma stabiilsuseta Ida-Hiina merel".

"Me leppisme kokku selle muutmises rahu, koostöö ja sõpruse mereks," lausus Kono, viidates kahe riigi territoriaalvaidlusele Ida-Hiina mere asustamata Senkaku saarte (hiinapäraselt Diaoyu) üle, mis on Jaapani kontrolli all, kuid mida nõudleb endale Hiina.

Põhja-Koreast rääkides ütles Jaapani esidiplomaat, et pidas Wangiga "avameelseid ja süvitsiminevaid arutelusid praeguse olukorra valguses".

"Me kinnitasime, et jätkame oma tegevuste tihedat kooskõlastamist, viies samal ajal täielikult ellu asjassepuutuvad ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonid, et saavutada Põhja-Korea ja selle rakettide pöördumatu, kontrollitav ja täielik tuumavabaks muutmine," ütles Kono.

Jaapani välisminister ütles Iikura külalistemajas peetud kohtumise algul Hiina kolleegile, et "tahaks pidada (Wangi visiiti) tähtsaks sammuks meie jõupingutustes parandada Jaapani-Hiina suhteid.

Wang lausus, et tema visiit on Hiina vastus Jaapanilt saadud positiivsetele sõnumitele ja poliitikatele. "Me seisame silmitsi ka mõnede keerukate ja tundlike elementidega," sõnas Jaapani eksperdist Hiina välisminister, kes on varem töötanud ka Hiina suursaadikuna Tokyos.

"Koos Jaapani jõupingutustega tahaksime tuua Hiina-Jaapani suhted tagasi kestliku ja normaalse arengu teele," sõnas Wang.

Maailma suuruselt teisel ja kolmandal majandusel on pingelised suhted, mida varjutavad pikaajalised territoriaalvaidlused ja Jaapani vallutuste pärand Teise maailmasõja eel ja ajal.

Jaapan loodab laiendada läbikäimist Hiinaga, et jääda seotuks diplomaatiliste jõupingutustega Põhja-Korea tuumaolukorra lahendamiseks.

"Loodan, et Jaapan ja Hiina teevad veelgi rohkem koostööd meie ühise eesmärgi - Põhja-Korea pöördumatu, kontrollitava ja täieliku denukleariseerimise suunas," lausus jaanuaris Pekingit külastanud Kono kohtumise algul.

Mõlema välisministri sõnul on aeg küps kahe riigi suhete parandamiseks 1978. aasta rahu- ja sõpruslepingu 40. aastapäeval.

"Tahaksin, et me rajaksime lepingu nime väärilised rahumeelsed ja sõbralikud suhted," sõnas Jaapani välisminister, lisades, et Tokyo ja Peking "on partnerid koostöös" ja jagavad arusaama, et nad ei tohiks teineteist ähvardada.

Hiina välisminister jääb Jaapanisse teisipäevani ning võtab muuhulgas osa ka Jaapani-Hiina neljandast kõrgetasemelisest majandusdialoogist.

Lõuna-Korea ja Põhja-Korea on teatanud tippkohtumise korraldamisest 27. aprillil ning Washington ja Pyongyang on kokku leppinud tippkohtumises, mis peaks USA presidendi Donald Trumpi sõnul aset leidma mais või juuni algul.

Põhja-Korea noor riigijuht Kim Jong-un tegi märtsi lõpus oma esimese välisvisiidi Hiinasse, kohtudes president Xi Jinpingiga.