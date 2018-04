Suri legendaarne endine merejalaväelane ja näitleja R. Lee Ermey

Ermey mängis muu hulgas näiteks filmides "Texase mootorsaemõrvad" ("The Texas Chainsaw Massacre" ja "The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning"), "Mees majas" ("Man of the House"), "Willard" ("Willard"), "Te teate mu nime" ("You Know My Name"), "Prefontaine" ("Prefontaine"), "Seitse" ("Se7en"), "Ohtlikul pinnal" ("On Deadly Ground") , "Mängusõdurid" ("Toy Soldiers") või "Mississippi põleb" ("Mississippi Burning").