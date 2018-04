USA endine esileedi on suremas

Bushide perele lähedane allikas ütles, et Barbara Bushi eest hoolitsetakse tema kodus Houstonis ja ta ei soovi haiglasse naasta.

Tema abikaasa, endine president George H. W. Bush viibib tema kõrval koos tütre Doro ja poegade Marvini ning Neiliga. Abielupaari teised pojad, endine president George W. Bush ja endine kuberner Jeb Bush on samuti ema tihedad külalised.

«Pärast mitmeid haiglasviibimisi on ta otsustanud edasist ravi mitte otsida ja keskendub elukvaliteedi säilitamisele,» seisis Bushide avalduses. «See ei üllata neid, kes tunnevad Barbara Bushi, et oma halva tervise juures muretseb ta pigem teiste, mitte enda heaolu pärast. Teda ümbritseb pere, keda ta jumaldab ning ta on tänulik kõigile, kes tema eest palvetavad.»