Briti võimud uurivad võimalusi Vene raha liikumise tõkestamiseks

"Me kaalume kõiki tegevusi, mis võivad kõne alla tulla," vahendas peaministri sõnu ajaleht The Sunday Times.

Ajalehe allikas omalt poolt lisas, et peagi võetakse ette "laialdane tegevus".

Märtsi keskpaiku märkis May Vene-vastastest meetmetest rääkides, et Suurbritannia jätkab korrakaitsejõudude kasutamist, et seista vastu kurjategijatele ja eliidi korrumpeerunud liikmetele. «Meie riigis ei ole kohta nendele inimestele ja nende rahale,» ütles ta.