Karbauskis: Leedu võimuliit jätkab samadel tingimustel

LVŽS juht nimetas lepingu allkirjastamist suuresti vormiliseks sammuks ja kinnitas, et mingeid eeldusi uute punktide ilmumiseks lepingusse ei ole.

«Ma pean silmas, et midagi ei vaadata üle, mingeid muudatusi ei tule ei seimi juhtkonnas ega valitsuses. Me lihtsalt määratleme oma koostöö vastkinnitatud erakonnaga, millel on seimis esindus,»ütles Karbauskis BNSile.