Uurijad: Kemerovo kaubakeskuse omanik ei tahtnud parandusteks raha välja käia

Kaubakeskuse hoone kuulus ettevõttele OAO Kemerovski Konditerski Kombinat ja selle peadirektor Julia Bogdanova viibib vahi all.

Uurimise käigus on hoonel avastatud ka mitmeid ehitusvigu. Näiteks asus kaubakeskuse veevarustuse torustik selle parkla asfaltkatte all ja talviti külmus see tihti kinni.