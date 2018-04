KOHALIK VAADE. Süüria ründamine oli lakmustest Balkanile

Serbia riigipea oli ainus Balkani piirkonnas, kes avalikult väljendas oma kõhklusi Süüria õhurünnakute osas. Et külm sõda Venemaaga läheb iga nädalaga aina soojemaks, on Balkani riigid hirmul, et neist võib saada katsepolügoon või järjekordse varisõja tanner. Nende väitel laiendab Venemaa piirkonnas oma mõju ja kütab üles rahvuslikke pingeid riikides, mis on seadnud sihi Euroopa Liiduga liitumisele.