Sakslased kardavad seadusetute naabruskondade levikut

Umbes 51 protsenti Saksa suurima tabloidi Bildi küsitlusele vastanuist usub, et Saksamaal on olemas nn seadusetuid naabruskondi. Samas uskus 41 protsenti sakslasi, et taolisi piirkondi Saksamaal pole. 77 protsenti vastanuist aga avaldas soovi, et politsei kuritegelikele organisatsioonidele suuremat tähelepanu pööraks.

Föderaalse Kriminaalpolitsei avaldatud statistika kohaselt on igas kategoorias tõenäolisem, et kuriteo sooritavad Saksamaal sündinudinimesed, mitte migrandid.

BKA jaanuaris avaldatud raportis seisab, et migrantide tihedaimad väärteod on piletita ühistranspordi kasutamine ja pisivargused.

Üks naabruskondadest on näiteks Marxlohi naabruskond Duisburgis. Hoolimata sellest, et Marxlohis on tavapärasest suurem töötuse tase ja see vajaks väikest rahasüsti, on sealne kuritegude tase väiksem, kui lähedalasuvas idüllilises Aachenis.