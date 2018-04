Ghana palus moslemitel mürataset vähendada ja palvekutse WhatsAppis edastada

Kaootiline liiklus, valjuhäälditest rõkkav muusika, tänavakaubitsejad ja tuhanded inimesed igapäevaseid asju ajamas on tüüpilised nähtused enamustes Aafrika linnades. Ghana aga peab mošeesid ja kirikuid üleliigse müra allikateks.

Ghana pealinnas Accras otsitakse eriti mošeede tekitatud mürale lahendust ning ametivõimud on palunud usuliidritel palvekutse moslemikogukonnale valjuhääldite asemel edastada sõnumirakenduse WhatsApp või mobiilsideteenuste kaudu. «Miks ei võiks palvekutset sõnumi või WhatsAppi kaudu edastada? Imaam paneks kõigile lihtsalt WhatsAppi sõnumi teele,» ütles Ghana keskkonnaminister Kwabena Frimpong-Boateng.

«Arvan, et see aitaks müra vähendada. See võib olla vastuoluline, aga aeg on seda mõtet kaaluda,» lisas ta.

Fadama kogukonnamošee imaam Usan Ahmed nõustub, et müra võiks vähendada, kuid tema sõnul võib sõnumirakendustele lootmine endaga kaasa tuua majanduslikud probleemid. «Imaam ei saa igakuist palka. Kust saaks ta raha, et seda teha? Ma ei arva, et see oleks vajalik,» ütles Ahmed.

«Kõigi kirjaoskus pole nii hea ja kõik ei kasuta sotsiaalmeediat,» märkis Accra elanik Kevin Pratt, kes samuti ei nõustu Frimpong-Boatengi ideega.