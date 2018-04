Galerii: Jerevanis puhkesid politsei ja protestijate vahel kokkupõrked

Meeleavaldajad tõkestasid mitut Jerevani magalarajooni kesklinnaga ühendavat tänavat, autojuhid jätsid ohutuledega sõidukid tänavatele. Kesklinnas on liiklus Interfaxi korrespondendi teatel praktiliselt halvatud. Mitusada inimest istub parlamendi ja ülikoolide juurde viivatel tänavatel

Serž Sargsjan on lubanud jätkata võimuerakonna Vabariikliku Partei juhina ning kriitikute sõnul on ülemineku taga parlamentaarsele vabariigile tema soov jätkata peaministrina riigi valitsemist. Vabariiklik Partei teataski eelmisel nädalal, et esitab Serž Sargsjani peaministriks.