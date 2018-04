Soomest on Süüriasse ja Iraaki sõtta läinud umbes 20 naist ja 30 last

«Naised on viibinud konfliktipiirkonnas kaua, mis tähendab, et neil on pikem kokkupuude vägivaldse ideoloogiaga ning neil on tekkinud laiem rahvusvaheline võrgustik,» öeldakse dokumendis.

Alates 2012. aastast on Süüria ja Iraagi lahingutandrile reisinud Soomest kinnitatud andmeil kokku üle 80 täiskasvanu. Kaitsepolitsei hinnangul on arv suurem.

Süüria ja Iraagi lahingutandrilt on naasnud kokku umbes 20 inimest ning arvatakse, et piirkonda läinutest 15-25 said surma. Raportis öeldakse, et piirkonnast on eriti raske lahkuda meestel.