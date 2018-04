Britid loodavad korvata Brexiti kahjusid tehes äri endiste asumaadega

Briti peaminister Theresa May ütles: «Meie Rahvaste Ühenduse pere moodustab juba viiendiku ülemaailmsest kaubandusest ning peame jätkama koostööd, et sellel tugeval vundamendil arendada olemasolevaid kaubandusühendusi ja rajada ka uusi.»

Ühenduse ärijuht Jonathan Marland ütles ajalehele The Times, et Suurbritannia «hülgaks oma kohustused,» kui ei suurendaks eksporti liikmesriikidesse ja ei veenaks neid vabakaubandust pidama.

Briti ajakiri The Economist kirjutas aga, et Suurbritannia ja Rahvaste Ühenduse vaheline kaubandus on mahult väike ning idee, et see suudab asendada kaubandust Euroopa Liiduga on luul.