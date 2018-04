Jaapani peaminister astub ilmselt skandaalide tõttu juunis tagasi

Aastatel 2001–2006 Jaapani peaministriks olnud Koizumi ütles nädalaajakirjale Area, et septembris toimuvatel Liberaaldemokraatliku Partei juhi valimistel uuesti erakonna etteotsa pürgides teeks Abe parteile kahju ning seepärast võib oodata, et ta astub tänavu suvel, enne kui parlament lõpetab oma istungjärgu, tagasi.

Abe mainele on andnud ränga hoobi süüdistused onupojapoliitikas.

Väidetavalt on ta olnud osaline riigimaa müügis alla selle väärtuse Osakas tegutsevale marurahvuslikule lasteaiale, mis on seotud tema naise Akie Abega.

Peaminister on järjekindlalt eitanud igasuguseid rikkumise ja lubanud tagasi astuda, kui peaks selguma, et ta ise või tema naine on sekkunud maa müüki.

Jaapani rahandusministeerium tunnistas hiljuti, et võltsis dokumente, mis käsitlevad otsust müüa maa lasteaiale 85-protsendise allahindlusega, kõrvaldades paberitest viited Abele ja tema naisele.

Abet on süüdistatud ka mõjujõu kasutamises, et aidata ühel oma sõbral saada luba veterinaarmeditsiini kooli asutamiseks. Peaminister on neidki süüdistusi eitanud.

Eelmisel nädalal tuli aga päevavalgele kooliga seotud dokument, kus on öeldud, et «teema puudutab peaministrit».