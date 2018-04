Eurokonservatiivid lubavad Orbáni korrale kutsuda

Enne, kui alustame tülitsemist ja negatiivseid arutelusid, peame austama riiklike valimiste tulemusi. Vabandust, aga ungarlased otsustasid nii, sõltumata sellest, kas see meile meeldib või mitte. Valimistulemuste austamine on ELi demokraatia jaoks oluline. Muu osas oleme EPPs selgesõnalised selle osas, et punased jooned on olemas. Kui Fidesz ja Orbán neid ületavad, tulevad meil suured probleemid.