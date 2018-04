Suurpõlengu raport: remont muutis Grenfell Toweri tuleohtlikuks

210-leheküljelises dokumendis, mille on koostanud tuleohutusteenuseid pakkuva BRE Globali eksperdid, tuuakse välja, et eksimusi esines nii akende kui ka maja vooderduse paigaldamisel aastatel 2014-2016 tehtud remondi käigus.

Dokument lekkis ajalehe London Evening Standard toimetusele, kelle teatel selgub raportist, et mitte ainult hoone isolatsiooni- ja kattematerjal polnud kergestisüttivad, vaid ka tule levikut võimaldavate avade blokeerimisel oli tehtud vigu. Viimane on eriti oluline, sest hoone sisemise ja välimise seina vaheliste n-ö lõõride sulgemine takistab tulekahju korral leekide kiiret levikut.

Raporti esmane järeldus on, et kui maja fassaadimaterjali poleks vahetatud, poleks tuli levinud kaugemale korterist, kust see alguse sai ning tõenäoliselt poleks inimohvreid olnud.