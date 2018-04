May süüdistas Damaskust ja Moskvast keemiarünnaku faktide varjamises

May ütles alamkojas, et ükski Süüria sõjas osalev rühmitus poleks suutnud 7. aprillil Doumas korraldatud rünnakut sooritada ning selleks on võimeline ainult režiim.

Ühtlasi lükkas Briti peaminister tagasi süüdistused, et ta liitus sõjalise aktsiooniga USA presidendi Donald Trumpi mahitusel. Ühendkuningriik tegutses, sest see oli riigi rahvuslikes huvides ja me usume, et see oli õige tegu, ütles May, lisades, et keemiarelvade kasutamine ei saa jääda vastuseta.