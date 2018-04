Süüria ja Moskva ei ole lubanud OPCW eksperte Doumasse

OPCW juht Ahmet Üzümcü andis organisatsiooni täitevnõukogu erakorralisel istungil ülevaate missiooni lähetamisest, kuid Venemaa ja Süüria ei ole veel eksperte Doumasse lubanud. «Takistamatu juurdepääs on otsustava tähtsusega,» kirjutas saatkond Twitteris.

Üzümcü sõnul «tõid Süüria režiim ja venelased esile julgeolekumured», lausus Briti suursaadik Peter Wilson. Venemaa ja Süüria «pole suutnud praeguseks tagada julgeolekut delegatsioonile, mis pidi Doumasse minema», lisas Wilson. Tema sõnul pole öeldud aega, millal delegatsioon saab Doumasse minna.

Briti diplomaadi sõnu kinnitas hiljem Üzümcü ise, öeldes, et OPCW uurimisrühmal pole veel õnnestunud Doumat külastada, sest Vene ja Süüria ametnike sõnul on endiselt julgeolekuküsimusi, mis tuleb enne nende kohaleviimist lahendada.

Selle asemel pakkusid Süüria võimud ekspertrühmale võimalust usutleda 22 keemiarünnaku väidetavat tunnistajat, lausus OPCW direktor, avaldades lootust, et kõik vajalikud korraldusküsimused meeskonna Doumasse lähetamiseks lahendatakse võimalikult kiiresti.

Briti suursaadik kutsus istungil «süüdlasi vastutusele võtma», hoiatades, et suutmatus seda teha võib kaasa tuua keemiarelvade barbaarse kasutamise ka edaspidi, Süürias ja mujal. «Kõigil selle täitevnõukogu liikmetel on aeg võtta seisukoht,» lausus Wilson. «Liiga paljud põiklevad kõrvale vastutusest, mis kaasneb selle nõukogu liikmeks olemisega.»

Wilson kordas, et Suurbritannia, USA ja Prantsusmaa ründasid laupäeval Süürias piiratud arvu sihtmärke. Nende seas oli keemiarelvade ladestamis- ja tootmisrajatis, tähtis keemiarelvade uurimiskeskus ning sõjaväe punker, mis oli seotud keemiarelvarünnakutega, lausus ta. «Nende sihtmärkide tabamine märkimisväärselt vähendab Süüria režiimi suutlikkust uurida, arendada ja kasutada keemiarelvi,» lausus Wilson.

Sestpeale, kui Süüria OPCW-ga 2013. aastal liitus, «oleme üritanud kasutada diplomaatilisi kanaleid..., et peatada keemiarelvade kasutamine Süürias, kuid meie püüdlusi on korduvalt tõkestatud», ütles Wilson.

Vene asevälisminister Sergei Rjabkov ütles, et Londoni avaldus OPCW asjatundjate mittelubamisest Douma linna Süürias ei vasta tõele, nende linna jõudmist takistavad seadusvastaste raketilöökide tagajärjed Süürias.

«Välistan selle täielikult. Need on Suurbritannia ametivendade järjekordsed väljamõeldised,» ütles Rjabkov Moskvas ajakirjanikele. «Sellest on saanud juba praeguse Londoni stiil - keerata kõik Moskva kraesse, püüdes määrida meile kaela igasuguseid tegusid, millega meil mingit pistmist ei ole,» lausus asevälisminister. Enda sõnutsi kontrollis ta asja vaid mõne tunni eest, ja «kõik oli kinni ÜRO sekretariaadi julgeolekuosakonna kooskõlastuse puudumises OPCW asjatundjate sõiduks Doumasse». «Seepärast takistab minu mõistmist mööda selle küsimuse kiireimat lahendamist õigusvastane relvastatud rünnak, mille Suurbritannia rühma teiste riikidega alles laupäeva öösel korraldas,» rõhutas Rjabkov.

Vene suursaadik OPCW juures Aleksandr Šulgin jäi istungil Venemaa varasema seisukoha juurde, et mingit keemiarünnakut ei toimunud ja tegemist oli Briti eriteenistuste korraldatud lavastusega, milles osalesid «pseudohumanitaarorganisatsioonid nagu Valged Kiivrid». Venemaal on selle kohta ümberlükkamatuid tõendeid, lisas ta.

USA suursaadik OPCW juures Ken Ward ütles istungil, et Venemaa võis külastada Doumas väidetavat keemiarelvarünnaku paika ja»manipuleerida tõenditega. «Meie arusaam on, et venelased võisid külastada rünnakupaika,» ütles saadik. «Muretseme, et nad võisid seda mõjutada, eesmärgiga nurjata OPCW teabekogumismissiooni püüdlused viia läbi efektiivne uurimine.»

Oodati, et OPCW uurimismeeskond saab Doumas tööd alustada pühapäeval, kuid nad kohtusid hoopis ühes Damaskuse hotellis ametnikega ning ajakirjanikel keelati avaldada uurijate päevakorda.